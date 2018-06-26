Четыре человека погибли и семеро пострадали в ДТП на Ровенщине

В Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям региона во вторник.



Как сообщают спасатели, 25 июня в 19:13 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Киев-Ковель вблизи села Орловка Сарненского района.



По информации пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП погибли четыре человека и пострадали семеро.



Подразделение ГСЧС также привлекалось для проведения деблокирования пострадавших и погибших.



Позже в ГУ Нацполиции Украины в Ровенской области сообщили, что по установленным полицейскими данным, 20-летний житель города Сарны, управляя легковым автомобилем "Mercedes-Benz" на номерах иностранной регистрации, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с маршрутным такси сообщением "Киев Ковель". От удара "маршрутку" отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое ее столкновение с грузовиком под управлением 57-летнего жителя Ровно.



По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек, следственным управлением областного главка полиции начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.



"20-летнего водителя легковушки полицейские задержали… и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В соответствии с медицинским освидетельствованием молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили во вторник в пресс-службе областного главка полиции.



Санкция инкриминируемых ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

