ФИФА оштрафовала футболистов сборной Швейцарии за «неспортивное поведение» на матче с Сербией

Футболисты сборной Швейцарии, косовские албанцы Гранит Джака и Джердан Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков (10,1 тысячи долларов) каждый за «неспортивное поведение» на матче с Сербией.



Такое решение вынес дисциплинарный комитет ФИФА. Джака и Шакири, празднуя забитые в матче голы, скрещивали руки так, что этот жест напоминал двуглавого орла, изображенного на флаге Албании. Болельщики Сербии освистывали футболистов.



Также ФИФА оштрафовала и капитана сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера на 5 тысяч франков (5,05 тысячи долларов).



Швейцарским футболистам грозило максимальное наказание в виде дисквалификации на две игры, однако дисциплинарный комитет ФИФА решил ограничиться штрафом.



Также ФИФА отдельным решением оштрафовала Федерацию футбола Сербии на 54 тысячи швейцарских франка (54,7 тысячи долларов) за поведение болельщиков на матче со Швейцарией.



Президенту федерации Славишу Кокезу и главному тренеру команды Младену Крстаичу назначены штрафы в 5 тысяч франков за «неспортивные высказывания» в адрес судей.



Матч Сербия — Швейцария прошел в Калининграде 22 июня. Швейцария выиграла со счетом 2:1.



Республика Косово провозгласила независимость в 2008 году. Сербия, как и ряд других стран мира, это решение не признает.

