Президент Македонии отказался подписать закон об изменении названия страны

Президент Македонии Джорге Иванов отказался подписать закон, утверждающий соглашение об изменении названия бывшей югославской республики, заявив, что он нарушает конституцию. Об этом пишет МИА.



Иванов заявил, что у него "нет мандата на подписание соглашения".



"Соглашение ставит Республику Македонию в положение рабства и зависимости относительно другой страны, т. е. Греции", - говорится в заявлении.



Согласно конституции, в случае ветирования президентом государства, закон снова пройдет парламентскую процедуру, а тогда должен быть проголосован абсолютным большинством от общего числа депутатов, то есть получить зеленый свет от по меньшей мере 61 депутата. Соглашение в этом случае снова направляется президенту, который, согласно Конституции, обязан его подписать.

