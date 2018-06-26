ЕС и США обсудили поддержку энергореформ в Украине

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) обсудил с министром энергетики США Риком Перри (Rick Perry) поддержку энергетических реформ в Украине.



"Наши общие цели: усилить энергетическую безопасность в Европе, с конкурентоспособным LNG, играющим важную роль, и поддержать энергетические реформы в Украине", – написал М.Шефчович в своем twitter в ночь на вторник по итогам встречи с Р.Перри в Вашингтоне.



Он не уточнил других подробностей, однако отметил, что с нетерпением ожидает продолжения переговоров на следующем Совете ЕС-США по энергетике, который, как надеется вице-президент, пройдет в июле.



Выступая в ходе визита в США на конференции Atlantic Council об энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе, где, в том числе, обсуждался проект Nord Stream 2, М.Шефчович отметил, что партнерство – это "modus operandi" ЕС-США в вопросах энергетической безопасности, которое хорошо работает, подтверждением чему являются такие проекты как Southern Gas Corridor, CESEC, LNG.



"Важно, чтобы партнеры и союзники всегда разговаривали друг с другом, прежде чем принимать эффективные решения", – подчеркнул М.Шефчович.

