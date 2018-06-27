Украинцы винят в сложной ситуации в стране Януковича и Россию – опрос

Почти две трети опрошенных в ходе проведенного Социологической группой "Рейтинг" исследования украинцев однозначно возлагают вину за сложную ситуацию, которая сегодня сложилась в Украине, на экс-президента страны Виктора Януковича и более половины – на Россию.



Согласно результатам исследования, представленным во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", респондентам было предложено оценить по 5-балльной шкале (где 1 балл – "очень виновен", а 5 – "совсем невиновен") степень вины личности/институции за сложную ситуацию, которая сложилась в Украине. В итоге 60% опрошенных заявили, что считают В.Януковича "очень виновным", еще 18% считают, что он "повинен" в сложной ситуации в стране.



При этом действующего президента Украины Петра Порошенко "очень виновным" считают 53% респондентов, а виновным – 24%.



Экс-премьер-министра Украины времен президентства В.Януковича Николая Азарова считают "очень виноватым" и "виновным" 51% и 21% респондентов соответственно. Действующего главу украинского правительства Владимира Гройсмана таковым считают 40% и 26% опрошенных.



Относительно вины украинского народа в целом за ситуацию мнения разделились следующим образом: однозначно народ считают виновным 9% и 13% возлагают на него некоторую степень вины, зато не видят никакой вины не считают очень виновным - 24% и 20% опрошенных.



Россию однозначно считают "очень повинной" в ситуации в Украине 52% опрошенных респондентов и еще 19% - "виновной". Противоположных точек зрения придерживаются 5% и 4% соответственно.



Очень виновными США в ситуации в Украине усматривают 21% опрошенных, а их вину – 18% респондентов, а полярной точки зрения придерживаются 9% и 12% украинцев.



В региональном разрезе степень вины В.Януковича, Н.Азарова и России относительно больше усматривают в западных областях Украины, П.Порошенко и США - в восточных.



Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

