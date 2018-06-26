Аваков прокомментировал причастность РФ к нападению на ромов во Львове

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал "средневековой дикостью" нападения на ромские лагеря. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.



По словам министра, это не первый случай в Украине за последние три месяца, когда "есть нападение ультраправых и радикальных организаций на лагеря ромов".



"Мы всегда квалифицируем это одинаково. К сожалению, это просто средневековая дикость – когда мы говорим о такого рода нападении", – отметил Аваков.



Он добавил, что это вопрос не только для полиции, но и для общества.



Кроме того, министр прокомментировал информацию о наличии "российского следа" в деле.



"Аналитики киберполиции нам показывают копию сайта Российской Федерации. Этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда (из РФ, - ред.), но здесь участвовали наши. Эти группы создали как копию сайта", – сказал Аваков.

