Треть чиновников в Чечне оказалась родственниками Кадырова

Около трети из 158 чеченских чиновников составляют родственники лидера республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».



Еще 23 процента составляют односельчане главы региона, а 12 процентов — его друзья и их близкие.



В частности, согласно опубликованной изданием схеме, пять родственников Кадырова трудятся в администрации главы республики, еще восемь — в правительстве, включая двух вице-премьеров, глав Минтранса и Минкульта, пять — в парламенте.



При подсчете также учитывались представительства республики в Москве и за рубежом, руководители спортивных организаций, духовенства.



В Чечне полагают, что существующее положение дел, когда Кадыров окружен людьми, с которыми он вместе рос, учился и воевал, не подпадает под понятие конфликта интересов. «Стратегия Кадырова — в том, чтобы бороться с коррупцией, а не развивать ее», — заявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

