Морская пехота США потеряла первый F-35

Корпус морской пехоты США признал окончательной потерю одного истребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II, сообщает Marine Corps Times.



Отмечается, что инцидент с истребителем F-35B Lightning II произошел 27 октября 2016 года в районе авиабазы Бофорт (Северная Каролина). Тогда самолет загорелся в воздухе во время тренировочного полета. Истребитель благополучно приземлился, пострадавших не было. Причиной возгорания стала ошибка в техническом обслуживании, приведшая к короткому замыканию в районе гидропривода.



Хотя первоначальный ущерб оценивался в два миллиона долларов, дальнейшие исследования показали, что полное восстановление работоспособности F-35B Lightning II нерентабельно. В настоящее время решается вопрос о будущем неисправного самолета, который предлагается использовать в качестве тренировочного оборудования или сделать музейным экспонатом.



В июне американская компания Lockheed Martin отгрузила заказчикам трехсотый F-35 Lightning II.



F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 12 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Турции, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. В дальнейшем к программе могут подключиться Бельгия и Финляндия. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

