Хамство Стефано Габбаны обернулось крахом для бизнеса

Оскорбительные высказывания дизайнера Стефано Габбаны в соцсетях принесли ущерб репутации бренда Dolce & Gabbana. Об этом сообщает Page Six.



Модные стилисты, одевающие знаменитостей, один за другим отказываются от сотрудничества с итальянским модным домом.



«Я отреагировала негативно. На моих вешалках уже были приготовлены наряды Dolce & Gabbana, но я решила: нет, эти придется отложить. Все это подлость», — рассказала одна из самых востребованных стилистов в мире шоу-бизнеса Карла Уэлч, подбиравшая сценическую одежду для Джастина Бибера, Лорд и Пинк.



Другой прославленный стилист Джейсон Болден заявил, что неоднозначные комментарии Стефано Габбаны сделали его персоной нон грата для звездных клиентов. «Одежда Dolce & Gabbana всю жизнь висела на моих вешалках. Их силуэты потрясающие, их хотят все. Но мои девочки от них отказались. С этим покончено», — сказал он.



Ранее в июне Стефано Габбана оскорбил американскую актрису и певицу Селену Гомес в Instagram. В аккаунте The Catwalk Italia, публикующем фотографии лучших нарядов знаменитостей, появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. «È proprio brutta!!!» («Она такая уродина!!!») — написал Габбана в комментариях. Затем он согласился с пользователем, назвавшим певицу померанским шпицем.

