Стало известно, когда начнется отопительный сезон в этом году

В этом году отопительный сезон в Украине начнется 15 октября. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.



"Отопительный сезон в этом году начнется как всегда - 15 октября. Ничего не поменяется - времени осталось очень мало", - заявил Г.Зубко.



Как сообщал УНН, в мае 2018 максимальная цена газа, по которой потребители (не льготники) покупали газ в мае, составила 12,5 тыс. грн за 1 тыс. Куб. м (с НДС). Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

