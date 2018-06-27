В Украине продавцы смогут округлять суммы в чеке

В Украине с 1 июля любые предприятия торговли в случае отсутствия монет мелких номиналов будут округлять суммы в чеке при расчете наличными. Об этом заявил директор Департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.



Чиновник заявил, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Это упростит расчеты граждан и сократит расходы государства на чеканку монет на 90 млн гривен в год.



В НБУ рассчитывают, что благодаря новым правилам прекратится выпуск монет номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек. Выпущенные ранее монеты останутся в обороте. Специального их изымать никто не будет, передает пресс-служба НБУ.



Округление будет применяться только в том случае, если у клиента или в кассе предприятия нет монет мелких номиналов. При наличии у покупателя таких монет он сможет ими рассчитываться, как и продавец. На безналичные расчеты округление распространяться не будет.



Банки также продолжат принимать у населения монеты мелких номиналов без ограничений, обменивать их на банкноты более крупных номиналов. Правила округления соответствуют математическим. Предприятия торговли отдельно обязуются указывать в чеках общую сумму до и после округления.

