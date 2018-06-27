Берлин призывает украинские власти расследовать нападение на цыганский лагерь

Правительство Германии считает крайне важным расследовать нападение на цыганский лагерь в Украине, происшедшее в субботу вечером, 23 июня. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении уполномоченной кабмина ФРГ по правам человека Бэрбель Кофлер.



"С большим потрясением я узнала о том, что вечером 23 июня снова произошло нападение на цыганский лагерь в Украине", - отметила она, напомнив, что в результате атаки погиб 24-летний мужчина и пострадали еще четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. "Это жестокое преступление показывает, что отношение к этническим меньшинствам в части европейского общества, как и прежде, характеризуют дискриминация, нетерпимость и насилие, - указала Кофлер. - Мы не можем принять этого".



Уполномоченная правительства ФРГ подчеркнула необходимость уважительного отношения к религиозным, этническим и культурным меньшинствам в Украине и во всей Европе. "Крайне важно, чтобы украинские органы и суды провели всеобъемлющее расследование этого ужасного преступления", - подытожила она.



За последнее время в Украине произошло сразу несколько аналогичных происшествий. В частности, во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе на западе страны. В ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, а 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом. В начале июня радикалы разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.

