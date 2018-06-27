Столтенберг пригласил Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.



Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, Й.Столтенберг также пригласил П.Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также во встрече высокого уровня государств-участников и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

