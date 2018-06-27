Макаревич назвал Крым "надоедливой мухой", от которой устали россияне

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что Владимир Путин не вернет Украине Крым, хотя россияне за четыре года уже немного устали от этой темы. Об этом сообщает Эхо Москвы.



"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин хр*н отдаст, конечно. К сожалению, это так", - сказал артист.



Макаревич считает, что нельзя говорить об одном и том же на протяжении четырех лет, так как люди начинают уставать от темы Крыма. Он отметил, что это похоже на "усталость материала в физике".



"Нельзя об одном и том же на одной и той же истерической ноте талдычить четыре года. Это перестает работать. Просто организм начинает от этого защищаться, как от мухи надоедливой", - добавил музыкант.

