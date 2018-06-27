Порошенко: Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ,в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Донбассе, евроатлантическую интеграцию Украины, а также призвали освободить всех украинских заложников в РФ и на оккупированных ею территориях.



"Президент выразил благодарность НАТО за последовательную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии российской агрессии. П.Порошенко проинформировал генерального секретаря о развитии событий на Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН", - сообщает пресс-служба главы государства во вторник днем.



Президент также подчеркнул, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО с привлечением практической помощи Альянса.



В этой связи генеральный секретарь Альянса приветствовал недавнее принятие закона Украины о национальной безопасности.



"П.Порошенко и Й.Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, содержащихся в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

