ВМС США: учения НАТО в Норвегии являются сигналом для России

Начальник штаба американских ВМС адмирал Джон Ричардсон рассказал, что проходящие у берегов Норвегии военные учения НАТО и развитие отношений с этой страной должны стать для российской стороны сигналом. Об этом сообщает NRK.



По словам Ричардсона, российская сторона должна воспринимать происходящее как мощный сигнал об укреплении партнерства. При этом глава норвежского минобороны Франк Бакке-Енсен заявил, что пять-шесть лет назад ситуация в Норвегии не вызывала беспокойства, но в настоящее время все изменилось.



«И здесь роль играет не только Россия, дело и в более неопределенной ситуации. Поэтому мы создаем новое командование для Северной Атлантики и проводим больше учений с нашими союзниками», — подчеркнул Бакке-Енсен.



Он добавил, что для норвежской стороны важно быть для России «предсказуемым» соседом.

