В Украину не пустили двух российских журналистов

В Украину не пустили российского телеведущего Евгения Примакова и гражданку Великобритании Полу Слиер, которая работает на российский медиа-ресурс Russia Tоday. Об этом сообщили УНН в СБУ.



"Действительно указанным лицам (Е.Примакову и П.Слиер - ред.) запрещен въезд в Украину. Но не недавно. Примакову, например, - еще в 2016 году сроком на 5 лет", - сказали в СБУ.



Отметим, в своем Facebook журналист отметил, что он ехал в Украину на конференцию ОБСЕ по свободе прессы.

