Большинство украинцев считают, что страна идет по неверному пути

Большинство украинцев (76%) считают, что страна идет в неправильном направлении. Таковы данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщают "Украинские вести". Не согласны с этим 13%, еще 11% опрошенных затруднились с ответом. Почти 60% респондентов говорят об ухудшении экономического положения их семей за последние полгода, еще 30% — об отсутствии изменений, и только у 8% экономическое положение стало лучше.

Важнейшей государственной проблемой остается война на востоке страны (78%). На втором месте — коррупция (55%), на третьем — безработица (29%).



Опрос проводился 14-24 июня 2018 года. В нем приняли участие 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность составляет не более 2%.

