Верховный суд США признал законным иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США признал законным иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США пятью голосами против четверых признал правомочным иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа.

Об этом во вторник сообщает телеканал CNBC.

В решении суда указывается, что Трамп не нарушал норм конституции страны при принятии указа. "Указ основывается на законных целях - предотвратить въезд в США ряда представителей наций, которые сложно контролировать", - подчеркнул судья Джон Робертс.

Документ предусматривает отказ в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена. В апреле из этого списка был исключен Чад, напоминает телеканал.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако администрации Д.Трампа пришлось отказаться от нее в связи с блокировкой со стороны судей ряда штатов.

Впоследствии была принята обновленная версия указа, в котором был изменен список государств, в отношении которых действуют ограничения. Тем не менее, действие указа было заблокировано одним из федеральных судов.

Вскоре после этого апелляционный суд Калифорнии разрешил частичное применение документа. Суд принял решение, в соответствии с которым граждане из перечисленных в указе стран смогут пересекать границу США только при наличии тесных родственных связей или формально подтвержденных отношений с юридическим лицом.