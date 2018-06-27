Верховный суд США признал законным иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США пятью голосами против четверых признал правомочным иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа.



Об этом во вторник сообщает телеканал CNBC.



В решении суда указывается, что Трамп не нарушал норм конституции страны при принятии указа. "Указ основывается на законных целях - предотвратить въезд в США ряда представителей наций, которые сложно контролировать", - подчеркнул судья Джон Робертс.



Документ предусматривает отказ в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена. В апреле из этого списка был исключен Чад, напоминает телеканал.



Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако администрации Д.Трампа пришлось отказаться от нее в связи с блокировкой со стороны судей ряда штатов.



Впоследствии была принята обновленная версия указа, в котором был изменен список государств, в отношении которых действуют ограничения. Тем не менее, действие указа было заблокировано одним из федеральных судов.



Вскоре после этого апелляционный суд Калифорнии разрешил частичное применение документа. Суд принял решение, в соответствии с которым граждане из перечисленных в указе стран смогут пересекать границу США только при наличии тесных родственных связей или формально подтвержденных отношений с юридическим лицом.

