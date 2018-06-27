Европейская федерация журналистов назвала арест Вышинского неправомерным

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) считает заключение под стражу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского неправомерным.



Генсек организации, член рабочей группы Европейской комиссии по вопросам борьбы с фейковыми новостями Рикардо Гутьеррес подверг сомнению информацию, которую предоставила украинская сторона по этому вопросу.



Он заявил об отсутствии причин, которые бы оправдывали заключение Вышинского под стражу.



Гутьеррес отметил, что с момента постановочного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко "больше не понятно, кому верить на Украине". По его словам, инсценировка украинских спецслужб нанесла удар не только по авторитету журналистов во всем мире, но и по авторитету Украины.



"Теперь, когда украинские власти публикуют якобы новые элементы по аресту Вышинского, мы не знаем, кому верить", — подчеркнул Гутьеррес.

