Госдеп: США наращивают поставки вооружений Грузии и Украине

США наращивают военные поставки Грузии и Украине, что призвано помочь им противостоять России. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.



"Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, <...> которым Россия недавно угрожала применением военной силы, - отметил он. - Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны. Мы сняли введенные предыдущей администрацией запреты на оказание им [Грузии и Украине] военной помощи и помогаем обоим государствам улучшить их оборонительные возможности".



В то же время, продолжил Митчелл, США "пытаются добиться, чтобы Украина оставалась на пути реформ". "К примеру, недавно мы призвали ее лидеров принять закон о создании Высшего антикоррупционного суда, который бы отвечал стандартам Международного валютного фонда, а также установить тарифы на газ, основываясь на рыночной стоимости этого топлива", - добавил помощник госсекретаря. "Мы также работаем над расширением политического, военного и экономического взаимодействия с Грузией", - заметил Митчелл. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.



В 2018 финансовом году Конгресс США выделил $200 млн на оказание Украине военной помощи, включая поставки "оборонительных вооружений". В частности, Вашингтон предоставил Киеву в апреле переносные противотанковые комплексы Javelin - 210 ракет и 37 пусковых блоков - на общую сумму около 4$7 млн. На 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, на военное содействие Украине администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса $250 млн.



Что касается Грузии, то в ноябре 2017 года Госдепартамент США одобрил поставку Тбилиси комплексов Javelin - 410 ракет и 72 пусковых блока - на $75 млн. Они были доставлены в конце 2017 года. Как сообщил 19 июня и.о. министра обороны Грузии Леван Изория, он обсудил в конце мая в Вашингтоне с заместителем главы Пентагона Джоном Рудом вопросы закупки у США вооружений, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

