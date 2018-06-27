Организаторы марша ЛГБТ хотят в 2019 году продлить маршрут шествия

Организаторы ЛГБТ-"Марша равенства" запланировали продлить маршрут своего шествия в 2019 году в случае увеличения числа его участников.



Об этом в интервью сообщила исполнительный директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник, передают Украинские новости.



"Если в следующем году будет еще больше участников и участниц, то мы просто будем стоять на месте, и поэтому вопрос с продлением или изменением маршрута, я думаю, будет одним из первых на повестке дня при коммуникации с полицией", - сказала она.



Панухник добавила, что считает маршрут, пролегающий через центр Киева, одним из наиболее безопасных, и что при его выборе организаторы учитывали также мнение полиции.

