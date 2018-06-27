Apple выпустила публичную бета-версию iOS 12

Компания Apple сделала доступной для всех желающих бета-версию мобильной операционной системы iOS 12, анонс которой состоялся в начале июня на ежегодной конференции для разработчиков WWDC.



Напомним, новая версия мобильной ОС Apple отличается заметно улучшенным быстродействием. Как утверждают разработчики, iOS 12 позволит гораздо быстрее запускать приложения на устройствах. Также система получила функцию, которая позволяет просматривать статистику использования приложений и вводить различные ограничения как на своем устройстве, так и на устройствах детей (например, с помощью этой функции можно запретить использование той или иной программы или ограничить его заданным временем).



Еще одно изменение коснулось панели уведомлений: iOS на радость огромному числу пользователей научилась группировать уведомления от одного приложения. Также iOS получила обновленную версию фреймворка дополненной реальности ARKit с поддержкой одновременного использования одной и той же дополненной реальности на разных устройствах.



Что же касается голосового помощника Siri, то в iOS 12 он сможет выполнять более сложные задачи. Теперь Siri может отслеживать популярные действия в приложениях и предлагать их пользователю в нужный момент. Помимо этого, Siri получила функцию "Ярлыков". Например, на входе в кинотеатр помощник выведет на экран специальный виджет, позволяющий включить режим "Не беспокоить". Пользователи смогут добавлять собственные "ярлыки", позволяющие пользоваться приложениями с помощью голосовых команд.



Наконец, разработчики iOS 12 интегрировали приложение "Сообщения" с сервисом Facetime, в котором появилась функция групповых звонков - до 32 пользователей одновременно. К ним также подключили анимированные эмодзи Memoji, которыми можно заменить свое лицо.



Установить iOS 12 на свои устройства могут владельцы iPhone 5s и более поздних смартфонов, а также iPad mini 2 и более новых планшетов Apple. Как уточняет Ferra, iOS 12 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле. Финальный релиз системы запланирован на осень.







