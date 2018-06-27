Шумные соседи могут стать причиной развития депрессии

Исследователи из Дании оценили состояние психического здоровья 7000 человек. Большинство участников проживали в многоквартирных домах. Ученые также выяснили, насколько шумно вели себя соседи добровольцев. Оказалось, что шум, исходящий из соседних квартир, провоцирует развитие психических заболеваний, передает The Daily Mail.



Наибольшую опасность для психического здоровья представляют затянувшиеся вечеринки и громкая музыка, играющая у соседей. Участники с шумными соседями в 2,5 раза чаще страдали от депрессии. Шум от ремонтных работ тоже негативно влиял на психическое здоровье.



Так, многие добровольцы жаловались, что им приходилось вступать в спор со своими соседями из-за слишком шумных ремонтных работ. В некоторых случаях такой спор заканчивался насилием. Таким образом, шум, исходящий из квартир соседей, приводит к повышению уровня стресса. Это чревато негативными последствиями для психического здоровья.

