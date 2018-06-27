"Нефтегаз" выписал себе премии в 1,5 млрд грн, когда целые города остались без отопления, - Бойко

Программу сотрудничества Украины с МВФ необходимо пересмотреть и провести новые переговоры. Об этом во время рабочей поездки в Славутич заявил Сопредседатель "Оппозионного блока" Юрий Бойко, сообщает пресс-служба ОП.



Город на Киевщине, где живут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, уже второй год подряд не получает коммунальные услуги. В частности, в Славутиче прекращены поставки газа, а зимой многоэтажные дома вообще не отапливались.



"Ситуация действительно дикая, потому что город энергетиков в феврале отключили от отопления. Причина очень проста: установили "космические" тарифы, не предоставили субсидии, люди не в состоянии оплачивать, сформировалась задолженность в 37 млн ​​грн. Людей отключили от отопления, забрали у них все блага цивилизации. Между тем зарплаты руководства "Нафтогаза" достигают заоблачного уровня, они получают премию в 1,5 млрд грн. И вся страна это видит", - отметил оппозиционный политик.



По его словам, в подобных условиях прошлой зимой оказалась не только Киевщина, но и другие города страны. Юрий Бойко отметил, чтобы не допустить срыва отопительного сезона, правительству уже сейчас необходимо принять срочные меры.



Что же касается очередного повышения тарифов, как того требует от Киева Международный валютный фонд, то по мнению оппозиционного политика, Украина должна пересмотреть условия соглашения с МВФ.



"Сотрудничать можно, если отношения являются партнерскими, а если это диктат со стороны МВФ – повысьте тарифы, сделайте так называемый антикоррупционный суд, ограничьте социальные выплаты и одновременно поднимите тарифы - это уже не сотрудничество. Так невозможно сотрудничать - надо пересмотреть эту программу и проводить переговоры, чтобы добиться условий, полезных для людей, а не того, что полезно для МВФ", - подчеркнул Юрий Бойко.

