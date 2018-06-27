В Минске началась встреча рабочих подгрупп по Донбассу

В Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.



“В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины”, — говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, сегодня, 27 июня, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске попытаются договориться о перемирии на Донбассе.

