Премьер: экономика Украины растет 9-й квартал подряд

Нам удалось 9-й квартал подряд получать рост экономики государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене, передает УНН. "Мы двигаемся дальше и нам удалось уже 9-й квартал подряд получить рост экономики нашего государства", - заявил Гройсман.



По его словам, у правитесльства есть 5 приоритетов: реформа образования, медицины, приватизация, реформа пенсионной системы и вопросы земли.



"Мы запустили 4 из 5 реформ, а по пятой ведем активную коммуникацию с обществом", - добавил премьер.

