Депутаты отказываются вступать в объединение, которое создает радикал Рыбалка

Народный депутат от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка создает в Верховной Раде межфракционное депутатское объединение «Независимость и развитие», руководителем которого станет сам Рыбалка.

Об этом говорится в обращении народного избранника к председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

«Руководствуясь требованиями ст. 60-1 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании межфракционного депутатского объединения «Независимость и развитие», руководителем которого определено меня – народного депутата Украины Рыбалки Сергея Викторовича», - говорится в документе.

Приглашение войти в межфракционное объединение «Независимость и развитие» уже получили народные избранники из разных фракций. Правда, пока депутаты неохотно откликаются на инициативу Рыбалки. Причина – одиозность инициатора нового парламентского образования и недавние судебные решения, связанные с торговлей родственных фирм депутата-радикала на территории ОРДЛО и в аннексирована Крыму.

Парламентарии считают, что группа создается для давления на расследование правоохранительных органов по делам о финансировании терроризма, в которых есть уже первые судебные приговоры в отношении топ-менеджеров родственных предприятий Рыбалки. А именно Юрия Джабраилова, который способствовал незаконному поставке продуктов ООО «Снек Экспорт» террористам на оккупированный Донбасс.

На вопрос «вступили бы Вы в межфракционное объединение Сергея Рыбалки», народные депутаты ответили:

Сергей Каплин, народный депутат, «Социалистическая партия»:

«Я ни в какие объединения бывших радикалов или нынешних радикалов вступать не буду и не имею такого желания.

Я выступал неоднократно с заявлениями о коммерческой деятельности Рыбаки и его сотрудничества с ОРДЛО, считаю, как и вы, как и все, абсолютно недопустимым, но это должно разбираться их лидером фракции Олегом Ляшко, что у него происходит в его кодле, этим должен разбираться председатель Верховной Рады, потому что это команда председателя Верховной Рады, парламент должен выполнять свои профессиональные функции».

Аркадий Корнацкий, фракция партии «Блок Петра Порошенко»:

«Нет, конечно. В такие объединения, создаваемые, чтобы защищать частные интересы я никогда не поступлю и отношусь к этому негативно безусловно».

Леонид Козаченко, фракция партии «Блок Петра Порошенко»:

«Я категорически против любого сотрудничества с оккупированными территориями, пока она не станет неоккупированную, поэтому любой бизнес, который осуществляется следующим образом - это основание для рассмотрения на серьезном уровне - уровне прокуратуры и других органов. Если какая-то платформа создается в Верховной Раде, скажем, чтобы влиять на этот бизнес, чтобы его удержать, то я буду против этого».

Александр Сугоняко, фракция партии «Блок Петра Порошенко»:

«Однозначно нет, и отношение здесь без комментариев».

Сергей Тарута, народный депутат, внефракционный, партия «Основа»:

«Во-первых, я не вступил бы в это межфракционное объединение, потому что надо по-другому решать вопросы. Есть на сегодняшний день действительно в информационном поле обвинения его, если будут доказательства, то за это нужно привлекать, но хочу сказать, что Рыбалка не слишком сильно боролся с Гонтарева, когда я начинал здесь против нее компанию. Поэтому у меня вопрос к Рыбалке, его позиции, до того, как они играли с тем, убирать ли не убирать ее. Поэтому у меня к нему есть личные вопросы относительно служения государству.

У нас так много сегодня межфракционных объединений в этом парламенте. И практически все они не работают - 95 процентов эти межфракционные объединения не работают. Поэтому это попытка кого-то собрать и делать такой общее давление на действия, скорее всего, правоохранительных органов, сейчас начинают заниматься этими вопросами».

Как неоднократно заявлял в украинских СМИ сам народный депутат Сергей Рыбалка, ООО «Снек Экспорт» является частью его семейного бизнеса, к ведению которого депутат-радикал имеет непосредственное отношение и после получения депутатского мандата осенью 2014-го.

С подробностями судебного решения по делу топ-менеджеров корпорации «Снек Экспорт» можно ознакомиться здесь.