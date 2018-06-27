Общественные организации подали в суд на Порошенко из-за назначения Жебривского аудитором НАБУ

Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International, Центр противодействия коррупции и организация "Автомайдан" просят Верховный Суд отменить указ Президента Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского членом комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Transparency International, передают Українськi Новини.



"Назначение Павла Жебривского противоречит закону "О национальном антикоррупционном бюро"... Аудитор НАБУ, назначенный Президентом, не соответствует критериям, определенным в требованиях к претенденту на эту должность", - сказано в нем.



По мнению истцов, Жебривский не имеет значительного опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях.



"Таким не может считаться декларированное Жебривским членство в украинской парламентской делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - сказано в сообщении.



По мнению организаций, работа Жебривского в составе комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро.

