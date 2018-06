В США назвали двух лидеров в космосе

Будущее мировой космонавтики за американскими компаниями SpaceX и Blue Origin, а не американской ULA (United Launch Alliance), европейской Arianespace или российской ILS (International Launch Services), пишет Teslarati.



Американское издание, специализирующееся на освещении деятельности Tesla и SpaceX, отмечает, что SpaceX и Blue Origin единственными в мире успешно реализовали многоразовые технологии в ракетах и космических кораблях, тогда как ULA, Arianespace и ILS соответствующие испытания планируют провести только к середине 2020-х либо вообще отказываются от многоразовых технологий.



Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin, отмечает Teslarati, должна впервые полететь в 2020-м. Первая ступень носителя допускает использование до 25 раз, а установленный на нее двигатель BE-4 — до 100 раз. Издание полагает, что в перспективе Blue Origin будет основным конкурентом SpaceX.



Носитель New Glenn на низкую околоземную орбиту способен выводить до 45 тонн полезной нагрузки, а на геостационарную — до 13 тонн. Также компания Blue Origin работает над двигателем ВE-4, который планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas V, куда устанавливаются российские РД-180, а также на собственную New Glenn. В отличие от РД-180, двигатель ВE-4 работает не на керосине, а на природном газе.



Основатель Blue Origin американский миллиардер и богатейший человек на планете Джефф Безос вложил в создание New Glenn 2,5 миллиарда долларов, разработка не финансируется со стороны государства.



Также компания успешно испытывает многоразовую суборбитальную туристическую систему New Shepard, включающую многоразовые ракеты и корабль. Главной целью компании Безос видит создание инфраструктуры для освоения дальнего космоса, прежде всего Луны.