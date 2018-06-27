Украинец задушил жену из-за Надежды Савченко

Суд в Ивано-Франковской области Украины вынес решение по делу об убийстве 69-летним местным жителем 78-летней супруги из-за спора о депутате Верховной Рады Украины Надежде Савченко. Об этом сообщает Kurs.



В марте этого года семейная пара из села Новичка слушала радио, на котором шла передача о ситуации с Савченко. Муж сказал жене, что депутат Рады не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма и назвала москалем, напомнив, что его мать является русской по национальности. Также женщина плюнула супругу в лицо. Тот ударил ее, после чего схватил веревку и начал душить.



Обнаружив, что супруга уже не дышит, он пытался вернуть ее к жизни с помощью искусственного дыхания. Этот метод не помог, после чего 69-летний мужчина вынес тело убитой в отдельную комнату и накрыл ковриком, а ее телефон отключил.



Через несколько дней домой к нему пришла соседка. Мужчина сказал ей, что жена утопила телефон, а сама поехала в больницу. Не обнаружив подругу в медицинских учреждениях, соседка обратилась в правоохранительные органы, которые навестили старика и нашли труп. Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.



Надежда Савченко подозревается в подготовке терактов в Киеве и планировании убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко. Служба безопасности Украины задержала депутата Рады в середине марта. Генпрокуратура Украины представила видео, где Савченко обсуждает государственный переворот в Украине с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

