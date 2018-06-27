Провокации представителей украинской власти сводят на нет все усилия по освобождению осужденных в РФ граждан Украины — Медведчук

Из-за крайней заполитизированности вопроса об освобождении осужденных в РФ украинцев и спекуляций украинских политиков достигать договоренностей крайне сложно. Об этом в комментарии Znaj.ua рассказал Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.



Политик подчеркнул: переговоры по освобождению отдельных лиц, осужденных на территории Российской Федерации, вопреки заявлениям украинских чиновников, не приостанавливались, и ведутся они не в Минске, а в Москве.



«Скажу больше: как раз провокационные заявления отдельных представителей украинской власти тормозят переговорный процесс, практически сводя на нет все приложенные усилия. Те, кто хоть немного разбирается во внешней политике, знают: попытки надавить на Россию контрпродуктивны по своей сути, они всегда заканчивались провалом. Чем сильнее давление, тем меньше шансов увидеть удерживаемых лиц в Украине», — пояснил спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в ТКГ.



В.Медведчук также прокомментировал информацию о «списке 23», который часто фигурирует в политических заявлениях.



«Вообще, 25, а не 23 гражданина России, о которых мы постоянно слышим, удерживаются на территории Украины в связи с событиями, имевшими место в ходе проведения АТО. Особо хочу акцентировать на этом внимание. Указанные лица заявлены представителями ОРДО и ОРЛО в списках на обмен. Позиция РФ такова, что эти лица (еще раз повторю, они задержаны в связи с участием в боевых действиях в зоне АТО) должны быть обменены согласно Минским соглашениям. Именно по этой причине вопрос обмена 23 человек, задержанных в результате проведения АТО, на граждан Украины, находящихся на территории РФ, сегодня в Москве не рассматривается», — пояснил политик.

