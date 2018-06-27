Выявлена новая причина распространенного рака

Специалисты Университета Висконсин-Милуоки в США определили 48 генов, связанных с предрасположенностью женщин к раку молочной железы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Известно, что лишь небольшая доля случаев рака груди, который является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин, объясняется наследственностью, однако множество генов, связанных с ним, до сих пор неизвестно. В новом исследовании были выявлены 14 новых онкогенов, а также подтверждены 34 гена, участвующих в развитии опухолей молочной железы и описанных в предыдущих работах.



Ученые проанализировали данные Атласа ракового генома (англ. The Cancer Genome Atlas, TCGA), в котором содержатся сведения о генетических мутациях, приводящих к возникновению рака. Они провели обследование 229 тысяч европейцев, часть которых болела раком, а часть была здоровой. Помимо этого, были изучены гены, которые потенциально могли быть вовлечены в процесс развития злокачественной опухоли, и подавление активности которых останавливало рост новообразования.



В 2015 году ученые сообщили, что мутации гена BRCA1, которые связаны с раком груди, вовсе не обязательно приводят к опасному заболеванию. По словам исследователей, еще не собран достаточно большой массив данных по обследованным пациентам, чтобы со статистической достоверностью доказать такую причинно-следственную связь. Такие малоизученные мутации называются вариантами неопределенного значения, и многие из них могут оказаться безопасными.

