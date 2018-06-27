Дания нашла способ заблокировать «Северный поток-2»

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает датское издание Altinget.



Расмуссен подчеркнул, что провел через парламент Дании законопроект, позволяющий «проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок». Этот шаг, по его словам, позволит заблокировать или значительно отсрочить строительство газопровода в рамках правового поля.



Датский премьер-министр также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива.

