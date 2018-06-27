Парламент Польши отменил уголовное наказание за слова о причастности поляков к Холокосту

Сейм — нижняя палата польского парламента — проголосовал за отмену уголовной ответственности за заявления о причастности поляков к Холокосту. Об этом сообщает «Польское радио».



Голосование касалось внесения поправок в одну из статей закона об Институте национальной памяти. За отмену тюремного срока проголосовали 388 депутатов, против — 25, еще пять человек воздержались.



Спикер Сената — верхней палаты польского парламента — Станислав Карчевский также пообещал рассмотреть поправки на сегодняшнем заседании.



Исключить из закона об Институте национальной памяти норму про уголовную ответственность парламент попросил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам главы его канцелярии Михала Дворчика, она отвлекает внимание от цели закона, призванного «защитить историческую правду и доброе имя поляков».



В марте в Польше выступила в силу обновленная версия закона об Институте национальной памяти: она предусматривала до трех лет тюрьмы за публичные заявления о причастности поляков к преступлениям, которые во время Второй мировой войны на территории Польши совершили нацисты. Против поправок в закон выступили Израиль, Украина и США, а также многие поляки.

