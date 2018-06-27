Переговоры о вступлении Турции в ЕС приостановлены

Переговоры о вступлении Турции в состав Европейского союза приостановлены.



Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, обнародованном во вторник, 26 июня, в Люксембурге, сообщает Deutsche Welle.



Прекращена также работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя.



Заявление сделали через два дня после победы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который получил поддержку 52,5 процентов голосов избирателей на выборах главы государства.



Несмотря на жесткие обвинения в адрес Анкары, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не поддержали.



В итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут только после существенных изменений в политике руководства Турции.



Одна из причин, почему за Анкарой пока сохраняется статус кандидата на вступление - это совершенное с ЕС соглашение по вопросам беженцев. По достигнутым договоренностям, Евросоюз уже выплатил Турции три из обещанных шести миллиардов евро.

