Медведчук имеет доступ к такой информации, которой в Украине никто не владеет, — Волошин

По словам эксперта по международным вопросам Олега Волошина, с помощью спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Виктора Медведчука, Украине удавалось освобождать наших граждан ранее. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".



Таким образом Волошин прокомментировал возможный обмен заложниками по формуле «174 на 43», о котором ранее заявлял Виктор Медведчук в своем интервью изданию Znaj.ua.



«Здесь трудно комментировать, потому что господин Медведчук имеет доступ к такой информации, которой ни я, ни кто-либо в Украине не владеет, поскольку у него есть прерогатива, о чем он говорил и в Financial Times, достаточно откровенно общаться как с украинскими лидерами, так и с российским руководством. Поэтому ему лучше об этом знать. Опыт показывает, что в прошлых случаях с помощью Медведчука нам удавалось освобождать наших граждан», — отметил Волошин.

