Шарм-эль-Шейх: один из лучших курортов Египта

Причин для популярности Египта среди туристов из нашей страны несколько. Во-первых, это жаркий климат и доступ сразу к двум морям – Красному и Средиземному. Во-вторых, это наличие нескольких курортных зон, как Хургада или Шарм-эль-Шейх, нацеленных на широкий круг туристов всех возрастов. В-третьих, это относительная финансовая доступность туров у операторов, делающих Египет лишь немногим дороже Турции.



Напоминаем, что выбирая туры в Египет, следите за обстановкой внутри страны, избегайте посещения потенциально опасных участков с вооруженными конфликтами и военными действиями, четко следуйте рекомендациям туроператоров и не посещайте экскурсии местных неофициальных организаторов вне стен отеля.



Почему Шарм-эль-Шейх?



Традиционными для отдыха туристов в Египте считаются всего несколько зон. Это Каир, в пригороде которого расположились небезызвестные пирамиды. Также это Хургада, несколько других городов и, конечно, Шарм-эль-Шейх.



Первый плюс этого курорта заключается в его расположении. Синайский полуостров, омываемый сразу двумя морями, отличается относительно комфортным климатом для круглогодичного отдыха. Однако в летние месяцы здесь может быть даже слишком жарко. Во время посещения пляжей Шарм-эль-Шейха следует понимать о правилах безопасности и купаться только в подготовленных и расчищенных местах – и тогда вам откроется богатый мир морских обитателей и коралов.



Второй плюс – это наличие достопримечательностей около Шарм-эль-Шейха. Особое внимание следует уделить библейским местам и христианским монастырям, в том числе самому древнему в мире монастырю Святой Екатерины с уникальными святынями на территории. Для того чтобы экскурсии по заветным местам оставили после себя не только визуальные воспоминания, следует отправиться на них вместе с квалифицированным гидом.



Третий плюс курорта – это наличие отелей, нацеленных на семейный отдых и отелей вообще. Популярная система AI, не предполагающая дополнительных трат за большую часть услуг и питание, позволит забывать о любых тратах в стенах отеля, кроме добровольных чаевых. Подобный формат сделает отдых в Шарм-эль-Шейхе максимально комфортным.



В столице курорта, Наама Бей дополнительно вы найдете массу мест, интересных для любого туриста, включая дискотеки, восточный базар и даже дельфинарий. Неподалеку работают два аквапарка, а на базаре в городке вы сможете приобрести любой местный товар, включая специи и украшения. Конечно, если вы умеете торговаться и готовы к навязчивому вниманию торговцев.

