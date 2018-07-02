На Украине вырос прожиточный минимум

На Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 грн - до 1 777 грн. Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год. "Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1 700 грн, с 1 июля – 1 777 грн, с 1 декабря - 1 853 грн", - говорится в документе. При этом для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 грн и составляет теперь 1 559 грн; для работоспособных лиц - на 79 грн, до 1 841 грн; а для лиц, которые потеряли работоспособность, - на 62 грн, до 1 435 грн.

Отметим, с 1 января минимальная заработная плата на 2018 год установлена на уровне 3 723 грн в месячном размере и 22,41 грн – в почасовом.



Отметим, что согласно бюджетной резолюции Кабмина на 2019-2021 годы прожиточный минимум с 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 1 853 грн, с 1 июля 2019 года – 1 936 грн, с 1 декабря 2019 года – 2 011 грн.



Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что размер реальной заработной платы на Украине за пять месяцев этого года вырос на 11%.

