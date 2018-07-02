В ЛНР пригрозили ответом на возможные провокации силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики строго соблюдает договоренности о новом перемирии в Донбассе, но в случае провокаций со стороны ВС Украины готова на адекватный ответ, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.



В среду контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что придерживаются объявленного режима тишины, и он также соблюдается со стороны ВС Украины. Позже в ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков.



Представитель Минобороны ЛНР заявил, что подразделения Народной милиции пристально ведут наблюдение за действиями украинских силовиков.



"Нам известны огневые точки, опорные пункты, а также маршруты передвижения украинских боевиков. В случае угрозы или провокации со стороны украинских военных мы готовы открыть адекватный ответный огонь из разрешенного Минскими соглашениями вооружения и подавить огневые точки противника", — предупредил Марочко.



Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

