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- Шнуров и "Ленинград" записали песню для промо трансляции финала ЧМ-2018
Шнуров и "Ленинград" записали песню для промо трансляции финала ЧМ-2018
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для промо трансляции на канале "Россия" финального матча чемпионата мира по футболу.
"За последние несколько месяцев я сочинил и записал джинглы для "Дэдпула-2", Невзоровских сред, "Зенита" и еще парочки проектов, а теперь вот и к финальному матчу чемпионата мира для канала Россия. Спасибо всем за доверие", - написал Шнуров в своем Instagram.
Он отметил, что его песня "не о безупречной сборной России, которой не навешал только ленивый, но вопреки всему показавшей исторический результат, а о по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат".
От победы - радость, грусть,
Счастье, поражений боли -
Есть в истории и пусть!
Вся Россия на футболе
Помешалась! Это честь!
Сделать праздник всем и в каждом!
Это было. Это есть.
Страсть и впечатлений жажда!
Шквал эмоций и поток!
Весть несет уже гонец -
Наш финальный матч-итог -
Но, конечно, не конец...
Мяч и били, и пинали!
Было все, как вы просили.
Все решается в финале -
на канале, на "России"!