Шнуров и "Ленинград" записали песню для промо трансляции финала ЧМ-2018

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для промо трансляции на канале "Россия" финального матча чемпионата мира по футболу.



"За последние несколько месяцев я сочинил и записал джинглы для "Дэдпула-2", Невзоровских сред, "Зенита" и еще парочки проектов, а теперь вот и к финальному матчу чемпионата мира для канала Россия. Спасибо всем за доверие", - написал Шнуров в своем Instagram.



Он отметил, что его песня "не о безупречной сборной России, которой не навешал только ленивый, но вопреки всему показавшей исторический результат, а о по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат".



От победы - радость, грусть,

Счастье, поражений боли -

Есть в истории и пусть!

Вся Россия на футболе

Помешалась! Это честь!

Сделать праздник всем и в каждом!

Это было. Это есть.

Страсть и впечатлений жажда!

Шквал эмоций и поток!

Весть несет уже гонец -

Наш финальный матч-итог -

Но, конечно, не конец...



Мяч и били, и пинали!

Было все, как вы просили.

Все решается в финале -

на канале, на "России"!



