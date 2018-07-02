Черчесов рассказал, почему не смотрел серию судьбоносных пенальти

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что не смотрел серию пенальти сенсационного матча команды с Испанией, после которого Россия вошла в четвертьфинала ЧМ-2018.



"Хорошее табло, я туда смотрел", - сказал Станислав Черчесов.



Он добавил, что эмоции по поводу выхода в 1/4 финала он пока сохраняет в себе, так как турнир только начинается.



Напомним, в 1/8 финала мундиаля сборная России в серии пенальти одержала величайшую победу в своей истории над командой Испании - 1:1, пенальти 4:3.

