Черчесов рассказал, почему не смотрел серию судьбоносных пенальти

Черчесов рассказал, почему не смотрел серию судьбоносных пенальти

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что не смотрел серию пенальти сенсационного матча команды с Испанией, после которого Россия вошла в четвертьфинала ЧМ-2018.

"Хорошее табло, я туда смотрел", - сказал Станислав Черчесов.

Он добавил, что эмоции по поводу выхода в 1/4 финала он пока сохраняет в себе, так как турнир только начинается.

Напомним, в 1/8 финала мундиаля сборная России в серии пенальти одержала величайшую победу в своей истории над командой Испании - 1:1, пенальти 4:3.