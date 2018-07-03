Положительный эффект отпуска длится недолго

Отпуск помогает человеку перезарядиться, но уже через три дня на работе этот эффект исчезает. К такому выводу пришли ученые из Американской психологической ассоциации. Многие возвращаются на работу воодушевленными, энергичными и свободными от стресса. Однако работодатели редко поощряют уход сотрудников в отпуск, передает The Daily Mail.



Стресс на работе не только снижает продуктивность, но и может негативно повлиять на психическое здоровье. Поэтому работникам необходим отпуск, считают исследователи. Специалисты опросили 1500 работников. Руководители всего 38% респондентов поддерживали сотрудников, собравшихся в отпуск.



68% опрошенных после отпуска приходили на работу с более позитивным настроем. У 57% благодаря отпуску уровень стресса упал, а мотивация повысилась. 66% в отпуске получили заряд энергии. 30% добровольцев в отпуске уделяли делам больше времени, чем собирались. Каждый пятый даже в отпуске испытывал стресс из-за работы. Больше 40% работников боялись возвращаться в офис после отпуска.

