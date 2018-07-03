В Донецке "приговорили" Коломойского, Луценко и Шокина - СМИ

В Донецке общественная организация "Украинский народный трибунал" вынесла свои "приговоры" десяти гражданам Украины.



Согласно сообщению, "судебное заседание" проводилось в закрытом режиме. "Судьи" вынесли "приговоры" председателю Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко, бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому, генпрокурору Украины Юрию Луценко, главному редактору сайта Новости Донбасса Алексею Мацуке, бывшему и.о. гепрокурора Олегу Махницкому, бывшему и.о. генпрокурора Юрию Севруку, бывшему губернатору Донецкой области Сейргею Таруте, бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину, бывшему генпрокурору Виталию Яреме, депутату Верховной Рады Дмитрию Ярошу. Коломойского "приговорили" к "пожизненному заключению с конфискацией имущества", остальных – к "тюремному заключению" на срок от 3 до 12 лет.



Сообщается, что полный текст приговоров направлен "осужденным".

