Из Tesla ушел ведущий инженер

Старший вице-президент Tesla Даг Филд, возглавляющий инженерный отдел, не вернулся из отпуска. Как сообщает Bloomberg, Фил ранее огласил свое решение покинуть пост, но все думали, что он передумает.



Специалист пошел на отдых, но по его завершению не вернулся на рабочее место. Таким образом, компания лишалась ценного сотрудника.



Возможно, решение за Дага Филда принял сам Илон Маск, который в течение последних месяцев лично следил за тем, чтобы компания, наконец, смогла нарастить темпы производства.



Даг Филд проработал в Tesla около пяти лет, а до того он был сотрудником Apple.

