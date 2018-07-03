Проходной рейтинг в Раду сохраняют 10 партий в Украине – соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 10 партий, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг", компанией "Социс" и Украинским институтом социальных исследований им.Яременко в конце июня.



Согласно данным социологического опроса, презентованного в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" во вторник, 29% опрошенных украинцев однозначно уверены, что примут участие в голосовании на парламентских выборах, запланированных на октябрь 2019 года, 45% скорее всего примут, а 8% скорее всего не будут принимать, 11% однозначно уверены что не будут участвовать в голосовании, 7% затруднились ответить.



Данные опроса свидетельствуют, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то лидером голосования стало бы Всеукраинское объединение "Батькивщина", которая набрала бы 12,2% голосов среди всех респондентов и 18,8% среди тех, кто имеет намерение голосовать и уже определился.



Партия "Оппозиционный блок" набрала бы 7,5% голосов (11,6%), "Гражданская позиция" - 6,7% (10,4%), "Радикальная партия" Олега Ляшко – 6,7% (10,4%), "Аграрная партия Украины" – 5,1% (7,9%), Объединение "Самопомич" – 4,4% (6,8%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 4,3% (6,7%), партия "За життя" Вадима Рабиновича – 3,8% (5,9%), Всеукраинское объединение "Свобода" – 3,3% (5,1%).



Наибольший уровень недоверия среди политиков, согласно данным опроса, сохраняется к экс-премьеру Арсению Яценюку (баланс доверия -79%), далее следует спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий (-70%), а также действующий президент Петр Порошенко (-67%).



Наибольший баланс доверия имеет музыкант Святослав Вакарчук (-8,4%), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (-24%), а также мэр Львова Андрей Садовой (-34%).



Опрос проводился с 21 по 27 июня 2018 года совместно центром "Социальный мониторинг", компанией "Социс" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко. Исследование охватило всю территорию страны, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего было опрошено 5 тысяч 30 респондентов в 350 разных населенных пунктах, за исключением областных центров. Погрешность не превышает 1,5%.



Очередные парламентские и президентские выборы в Украине запланированы на 2019 год.

