У Украины будут проблемы из-за обновления ЦИК - нардеп

Украина может получить серьезные проблемы, если в обновленном ЦИК не будут представлены все парламентские фракции. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции НФ Игорь Лапин, передает корреспондент УНН.



"У нас есть 14 кандидатов (в новый состав ЦИК - ред.), но нет представителя от "Оппозиционного блока" и можем вследствие этого получить то, что получила в свое время Россия. За невыполнение резолюции ПАСЕ ее исключили из состава этого органа. Мы можем тоже не выполнить резолюцию, не создать представительства всех политических сил и тоже наступить на эти грабли и долго ходить по судам", - подчеркнул И.Лапин.



Он добавил, что голосование за кандидатуры в состав ЦИК будет проходить "по очереди, а не пакетом".



"Поэтому парламент должен определиться, кто из этих кандидатур получит поддержку", - резюмировал И.Лапин.

