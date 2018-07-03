Рада приняла закон о возобновлении кредитования

Верховная Рада Украины приняла закон №6027-д о возобновлении кредитования. На заседании во вторник, 3 июля, "за" соответствующую инициативу проголосовали 239 народных депутатов, передает 112 Украина.



Предполагается, что документ позволит уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций, что должно облегчить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов.



Также ожидается, что будут защищены права кредитора-ипотекодержателя, документ юридически обезопасит институт поручительства.



Кроме того, банки смогут получать важную для кредитных отношений информацию о заемщике. После вступления в силу закона станет невозможным отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора.



К тому же, должны уменьшиться риски уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика.



Парламент принял этот законопроект за основу в мае 2018 году 237 голосами народных депутатов.

