Рада освободила от налогообложения алименты от нерезидентов

Верховная Рада Украины предоставила налоговую скидку налогоплательщикам, которые заплатили средства в пользу украинских учебных заведений, а также освободила от налогообложения алименты, которые выплачивают нерезиденты Украины.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон (№ 8295) о внесении изменений в ст.165 и ст.166 Налогового кодекса Украины проголосовали 235 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.



Согласно закону, доходами, которые не включаются в расчет облагаемого налогом дохода, будут алименты, которые выплачиваются налогоплательщику нерезидентом.



В то же время внесены изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают налоговую скидку налогоплательщику, который заплатил сумму средств в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика либо члена его семьи.



Закон вступит в силу на следующий день после публикации.



Вместе с тем народные депутаты отклонили поправку, поданную при подготовке законопроекта ко второму чтению, которой предлагали до 1 января 2020 года освободить от НДС импорт некоторого оборудования и комплектующих, предназначенные для производства энергии из возобновляемых источников энергии налогоплательщиком, который в установленном законом порядке получил технические условия на подключение к электрическим сетям.

