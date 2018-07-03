В Румынии из-за наводнения погибли три человека

Из-за сильных ливней в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены. Об этом сообщает The Weather Channel.



По данным СМИ, мужчина, который пересекал реку на лошадях на юге Румынии, утонул в воскресенье, 1 июля. Еще одна 70-летняя женщина утонула в субботу в восточной Румынии, также один мужчина человек погиб во время уборки овощей.



Представители румынских властей заявили, что пять национальных автомагистралей были затоплены, также сообщалось о некоторых перебоях в подаче электроэнергии.

